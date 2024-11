The Offspring: la legendaria banda anuncia su retorno al Perú

La banda de pop punk californiana, The Offspring llegará a Perú el 21 de marzo de 2025 para presentarse en Costa 21. La preventa de entradas iniciará este viernes 8 de noviembre a las 10:00 a.m. en la web de Teleticket.

Con 35 años de trayectoria, The Offspring es una de las bandas más destacadas del punk rock moderno. Su álbum “Smash” (1994) fue un éxito independiente sin precedentes.

Canciones como ‘Self Esteem’, ‘Come Out and Play’, ‘Pretty Fly (for a White Guy)’ y ‘The Kids Aren't Alright’ los han convertido en íconos del género.

La banda es conocida por su estilo único, fusionando punk rock con humor y sátira. Su música ha trascendido generaciones, convirtiéndolos en íconos del género.

