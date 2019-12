La destacada actriz nacional Ofelia Lazo falleció hoy a los 83 años a causa de un infarto.

Su última aparición en la televisión fue en la serie “Al fondo hay sitio”, donde interpretaba a la madre biológica de Isabella Maldini, interpretada por Karina Calmet.

Dedicada más de 45 años al teatro y a la televisión, la actriz Ofelia Lazo decidió retirarse de la actuación.

¿Por qué decidió no volver a actuar en Al fondo hay sitio?

Es que me retiré de la actuación, tanto en la televisión como en el teatro. Ellos (producción de la serie) me llamaron para regresar y les comuniqué que no volveré a actuar más. Incluso, les recomendé que mataran a mi personaje ‘Chabelita’ y lo hicieron (risas).

¿Su retiro se debe a la edad?

¿Perdón? ¿Edad? ¡No! Los artistas no nos retiramos hasta dar lo último, morimos de pie en un escenario, pero yo decidí retirarme porque ya hice bastante por mi país en la actuación.

¿Pero aceptaría hacer papeles esporádicos más adelante?

Quiero descansar… Tantos años trabajando, ya me merezco un relajo.

¿Y ahora qué tiene planeado hacer en su tiempo libre?

El hecho que no haga teatro no significa que ya no haga nada. Tengo planes que no puedo revelar porque si no, me salan.

¿Qué producciones son emblemáticas en su carrera?

En televisión me hice popular con la telenovela Natacha y estoy agradecida al público por las muestras de cariño. Y en el teatro me encantó Cartas de una monja portuguesa y Yo amo a Shirley. Lo último que hice fue La heredera, en el 2013.

¿Natacha le permitió alcanzar la internacionalización?

Sí, porque luego me llamaron para actuar en Venezuela y Puerto Rico, pero no pude aceptar por falta de tiempo. Lo que sí hice fueron giras por Estados Unidos, y también estuve en el Festival de Cine de Moscú y Cartagena con la película de Natacha. Y no es que me sienta encasillada con ese personaje, pero siento que sí caló en el público.

¿Por qué no siguió en el cine?

Hace como diez años me ofrecieron hacer otras películas, pero no acepté porque no me convencieron las historias. Yo soy más una actriz de teatro, y ahí me sentía más cómoda.

¿Qué opina que hoy hasta integrantes de realitys asuman roles protagónicos?

No me parece mal. Al contrario, me parece fantástico que estén actuando. Yo creo que el actor nace, el talento es innato, pero uno debe perfeccionarlo, claro, estudiando.

¿Usted está de acuerdo con pedir una pensión de gracia?

No quiero pedirle nada al gobierno porque puedo valerme por mí misma. Respeto a los que la piden, están en su derecho, yo tal vez lo haría si estuviera en situación calamitosa.

¿Cómo quiere ser recordada?No pido ningún reconocimiento. Solo quiero que las personas valoren mi trabajo y se acuerden de algunos de mis personajes, eso a mí me emociona y es lo más bonito. Quiero que me recuerden por el arte que hice en mi Perú.