El 29 de octubre de este año el actor Octavio Ocaña murió, al parecer víctima de un disparo, en un confuso operativo de la policía mexicana. Desde ese momento sus familiares, amigos actores y seguidores han exigido a las autoridades conocer la verdad de lo que pasó ese fatídico día.

Las autoridades señalaron que el joven actor falleció a causa de una autodisparo con un arma de su propiedad. La familia prefirió apoyarse en expertos para que investiguen el caso. Por eso, el abogado, Rafael Alejandro Martínez, reveló algunos detalles al respecto en el programa mexicano de televisión ‘De primera mano’ del canal Imagen TV.

“Ya tuvimos acceso a los registros que guardan las diversas carpetas de investigación, que integran las investigaciones en cuanto al fatídico acontecimiento del viernes 29 de octubre. Estamos trabajando como asesores victímales, jurídicos, de las víctimas indirectas, que en este caso es la familia de Octavio”, explicó el defensor.

“Estamos realizando diligencias con la única finalidad de que se puedan esclarecer los hechos, que se pueda llegar a la verdad aproximada de lo que en verdad pasó y que naturalmente los responsables puedan responder por este crimen tan horrible, tan atroz”, agregó.

El perito Mauricio Reséndiz señaló que aún es muy temprano para tener las conclusiones de las investigaciones, sin embargo, ya tienen algunos detalles e indicios relacionados con el hecho y logró detectar algunas anomalías en el fallo oficial como la falta de huellas dactilares en el arma con la que Ocaña se habría disparado.

“Hay una discrepancia que me gustaría aclarar. Existen elementos de orden químico físico y biológico que se producen cuando una persona muere por disparo de arma de fuego... En este caso no existen esos elementos en su totalidad para tener la certeza científica de que él haya realizado el disparo para poder privarse de la vida; por lo tanto, considero, hasta este momento, que científicamente no puede ser comprobable ese hecho de que él haya accionado el arma para quitarse la vida”, aclaró.

Aunque aún falta algunos detalles, el especialista dejó en claro que es negativa la prueba que señala que Octavio tenía restos de pólvora en sus manos. Se conoce que su familia de Octavio Ocaña seguirá luchando por saber la verdad de su muerte.

