La nueva nariz de Jonathan Maicelo genera comparaciones con los 'Hermanos Paletazo'

El boxeador peruano Jonathan Maicelo ha vuelto a ser tema de conversación. Esta vez por una cirugía de nariz que ha desatado una ola de comentarios en redes sociales.

La transformación estética del deportista ha llevado a comparaciones con los estilistas Juan y Miguel Barbarán, conocidos como los 'Hermanos Paletazo', quienes también son reconocidos por sus propios cambios físicos.

En una reciente entrevista en el programa 'Amor y fuego', uno de los gemelos Barbarán abordó con humor las comparaciones entre su apariencia y la de Maicelo, incluso refiriéndose al boxeador como su 'trillizo'.

Estas declaraciones han provocado diversas reacciones entre el público, generando un debate sobre los resultados de la cirugía del deportista.

Durante la conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, los 'Hermanos Paletazo' respondieron a las preguntas sobre las similitudes señaladas por los usuarios en redes sociales. Lejos de molestarse, los estilistas tomaron las bromas con buen humor.

Miguel Barbarán, entre risas, comentó: "Me han reventado el celular, me han etiquetado en miles de fotos. Mi prima incluso me dice: 'Tienen su trillizo'. Todo el mundo está hablando de esto".

Juan Barbarán, por su parte, ofreció su perspectiva sobre la cirugía de Maicelo, explicando por qué no considera que haya tantas similitudes como afirman algunos internautas.

"Mi nariz está como un tobogán para arriba, porque obviamente me gusta una nariz más femenina, una nariz que me haga ver más delgado. La de él es más recta, no se parece para nada", comentó con naturalidad durante la entrevista.

