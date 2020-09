“Nubeluz” cumple 30 años desde su primer programa al aire y distintas personalidades que fueron parte de este exitosa producción de Panamericana Televisión vienen pronunciándose en las distintas redes sociales con fotos y videos del recuerdo.

Tal fue el caso de la actriz Daniela Sarfati, cíndela de “Nubeluz”, quien recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un collage fotográfico de su pasado en el programa infantil.

“Feliz 30 años Nubeluz. La familia más bonita que la vida me regaló”, escribió Sarfati en su red social donde etiquetó a todos sus excompañeros.

La actriz Rossana Fernández-Maldonado también expresó su emoción por los 30 años de “Nubeluz” y recalcó que el espacio de entretenimiento la formó como artista.

“Nubeluz cumple hoy 30 años. Estoy feliz de ser parte de esta familia. Agradecida por las experiencias que me regaló este mundo mágico cuando solo tenía 14 años. Realmente fue una escuela que no solo me enseñó la disciplina, dedicación y amor por el ‘trabajo’”, señaló en Instagram.

“Orgullosa cíndela por siempre, me dio amigos que son parte importante de mi vida. Porque ‘no habrá distancia que nos pueda separar, la fuerza de nuestra amistad nos unirá...’. Gracias amigos y feliz día Nubeluz”, añadió.

La cantante Anna Carina Copello no fue ajena a esta celebración y realizó historiales de Instagram con imágenes de su pasado en “Nubeluz”.

“Happy birthday (feliz cumpleaños) número 30”, dijo la voz de exitosos temas como “Quiero contigo” y “Callao”.

Los gólmodis no se quedaron atrás y también recurrieron al ciberespacio para referirse al programa que les abrió las puertas del éxito.

El conductor Cristian Rivero decidió celebrar esta fecha importante entrevistando a las dalinas de “Nubeluz” de manera virtual.

“Hoy oficialmente se cumplen los 30 años de Nubeluz y lo celebro con esta foto de la entrevista que tuve el honor de hacer a estas tres mujeres Almendra Gomelsky, Lilianne Braun y Xiomara Xibille, que marcaron generaciones, y que hasta hoy siguen contagiándonos de energía y buena onda. ¡Éxitos en todo lo que hagan, chicas! Se les quiere. Espero que pronto nos podamos juntar para los 30-31 años de la nube. ¡Aquí su gólmodi favorito!”, expresó Rivero en Instagram.

El reconocido actor Marco Zunino también se refirió a esta importante fecha para “Nubeluz” y dijo estar agradecido por haber sido parte del proyecto que se transmitió entre 1990 y 1996.

“La nube cumple 30 años. ¡Increíble! Tan agradecido de haber formado parte de un proyecto tan grande y que me dio una familia glúfica que adoro hasta el día de hoy. No me canso de decirlo, una de las etapas más felices de mi vida. ¡A celebrar! Feliz aniversario a todos los nubecinos”, recalcó.

