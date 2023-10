En poco tiempo se cumplirá un año desde que Kike Suero le pidió la mano a Vicky Torero, pero aún les falta esperar que el cómico se divorcie oficialmente. En tanto, la conductora señaló que no se hará muchas expectativas hasta que vea los preparativos.

Como se recuerda, hace casi un año el actor cómico le pidió a Vicky que sea su esposa en un romántico viaje en España.

Esto desató algunas críticas, pues Kike no se ha desligado de Cecilia Carranza. Sobre esto, Vicky contó que su prometido ya inició los trámites y que estarán pendientes. Además, señaló que ambas tienen una buena relación, es su amiga e incluso va a la casa.

En cuanto a la fecha de nupcias, la bailarina sostuvo que es probable que sea en tres meses: “Kike me ha dicho que en enero nos casamos, pero mientras no vea los papeles de su divorcio, los partes y los preparativos, pues no haré muchas ilusiones”, dijo a Trome.

Por último, reveló que le gustaría tener anillo, distinto al que Kike le dio en Europa, ya que le gustaría que en Perú también le haga una pedida.

“Es que la pedida que me hizo fue en Europa; pero espero que hagamos algo aquí. Sin embargo, siempre me está diciendo sobre el matrimonio y me sorprendió al decirme que sería en enero”, puntualizó.





