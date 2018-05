Tereza Kačerová, ex novia del fallecido DJ Avicii , explotó a través de las redes sociales contra sus detractores, tras ser señalada como la culpable de la muerte del popular artista sueco.

Cansada de las críticas que recibe desde su primer pronunciamiento por el inesperado deceso de Tim Bergling, la modelo checa se pronunció nuevamente en Instagram para aclarar que atraviesa su momento "más horrible" por la desaparición de su ex pareja, quien "estaría horrorizado" en vida según sus palabras, a raíz del "despreciable comportamiento" de algunos de sus seguidores.

"Muchos buitres salieron de las sombras. Me han acusado de utilizar a Tim para obtener fama y dinero", destacó en su última publicación.

"Me estoy ahogando en una tristeza que lo abarca todo. La ansiedad llega horas antes de que abra los ojos, no puedo contar la cantidad de veces que he tomado una cerveza, incluso antes de cepillarme los dientes, y tengo que explicarle a Luka (su hijo) una y otra vez que Tim puede verlo desde el cielo, pero nunca le volverá a ver en persona", agregó.

Como se recuerda, el romance que mantenía en secreto Tereza Kačerová con Avicii se hizo público después del presunto suicidio del artista de 28 años de edad, el pasado 20 de abril. "Tim decidió suicidarse porque estaba harto de ti", fue una de las acusaciones que recibió.

"Tim habría querido esto, Tim habría querido eso... En primer lugar, ni siquiera tienes el derecho de llamarlo Tim, porque hasta donde sé, Tim no sabía que existías. Así que siéntate. Él es Tim para mí. Para ti es Avicii", sentenció Tereza Kačerová en su respuesta.