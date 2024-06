¿Adelantó la herencia? Christian Nodal habría pensado en silenciar a su expareja Cazzu tras iniciar una relación con la cantante Ángela Aguilar. Para ello, se dice que ha invertido muchísimo dinero en tres casas para la artista argentina. Además, depositó 9 millones de dólares en una cuenta bancaria destinada para su hija Inti.

Esta información fue brindada por el medio ‘Chisme No Like’, liderado por los presentadores Elisa Beristain y Javier Ceriani. Para ellos, esto explicaría el escueto comunicado que brindó la argentina hace algunos días. En la publicación, ella señalaba que se encontraba tranquila y que debían parar las notas en las que se le mencionaban a ella y a su expareja.

“La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas. Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir,”, se leía en una parte del comunicado.

Ceriani fue quien señaló que la fuerte suma sería para ganar el silencio de la trapera: “Nodal le habría puesto a Cazzu y a la nena una cuenta bancaria escalofriante de 9 millones de dólares, que va a manejar Cazzu hasta que la bebé cumpla 18 años”.

“Por eso no va a decir nada, por eso no va a meterse en la relación con Ángela Aguilar”, agregó el periodista, quien también desmintió que se haya dado una boda entre la joven cantante y el autor de ‘Cazzualidades’. Todavía no se ha revelado a cuánto ascenderá la pensión mensual que dará para su hija pequeña.

La cantante Cazzu dio a luz a Inti en septiembre de 2024.

LA FORTUNA DE NODAL

La fortuna de Christian Nodal, quien actualmente es uno de los artistas más exitosos de la música regional, se estima en al menos 120 millones de dólares. En las últimas semanas se encuentra enfocado en su gira con el ‘Pa’l Cora Tour’, lo que ha incrementado sus ingresos.

Ventas de Discos y Streaming: Sus exitosos álbumes como: “Me Dejé Llevar” y “AYAYAY!”, han obtenido altas ventas y numerosas reproducciones en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music.

Conciertos y giras: Sus presentaciones en vivo son una de las más grandes fuentes de ingresos. Estimaciones señalan que el actual novio de Ángela Aguilar gana cerca de medio millón de dólares por cada concierto, esto varía dependiendo dónde y cuándo es el evento.

Regalías y derechos de autor: Como se sabe, el ex de Cazzu y Belinda, además de interpretar canciones, es compositor de muchos de sus éxitos, lo que le permite obtener regalías por las reproducciones y ventas por estas.

Marcas comerciales: El compositor e interprete también tiene acuerdos millonarios con marcas que lo buscan.

Propiedades: A ciencia cierta se desconocen todas las propiedades que posee, pero se sabe que tiene una residencia en México, una más en Argentina donde actualmente vive su ex Cazzu y su pequeña hija Inti.

También se sabe que posee un avión privado, una colección de vehículos de lujo, ropa de diseñador y joyas costosas.

