Yahaira Plasencia acaba de estrenar en su canal oficial de YouTube el videoclip de ‘Noche de copas’, segundo sencillo de su disco conceptual ‘Yahaira: Éxitos de Juan Carlos Calderón’, disponible en todas las plataformas musicales.

El videoclip de este tema fue grabado en el mirador natural del emblemático cerro San Cristóbal. Se muestra a la cantante del Rímac en una sesión musical nocturna, al aire libre, junto a toda su orquesta, cantando y bailando en el barrio de su infancia. Imágenes aéreas de la ciudad y la cruz iluminada son parte del llamativo audiovisual, que pudo concretarse gracias al apoyo la Municipalidad Distrital del Rímac.

Coincidentemente, ‘Noche de copas’ y ‘Acaríciame’ son dos ‘hits’ del desaparecido compositor español Juan Carlos Calderón, popularizados en el mundo entero por la cantante, actriz y modelo María Conchita Alonso, quien enterada de estas versiones no dudó en darle su total respaldo a la cantante peruana.

“Lo has hecho muy bien. Has dejado a estas canciones con esa sensualidad original, con un poquito más de sabrosito, te auguro muchos éxitos, auguro algo muy grande para ti”, le dijo María Conchita a Yahaira, en una reciente conversación virtual.

“Baladas como estas no se pueden perder, por eso estoy haciendo estas nuevas versiones en salsa para que lleguen a un público nuevo. Es mi homenaje al legado musical que Juan Carlos Calderón ha dejado para todos nosotros. Son canciones que la gente no se espera que yo lance, pero que he hecho con mucho amor y profesionalismo. Muchas gracias por la aceptación que ha tenido ‘Acaríciame’, estoy segura de que con ‘Noche de copas’ será igual”, expresó Yahaira.

