Noah Cyrus y Lil Xan terminan romance en medio de escándalos de infidelidades 

Dos jóvenes famosos, con dinero y con miles de problemas son una bomba de tiempo en cualquier espacio que se encuentren. Una muestra de ello es la relación tan particular que unía a Noah Cyrus (hermana menor de Miley ) y Lil Xan.



La pareja anunció que su relación ya no daba para más y todo indica que sería por un meme y algunas infidelidades.



Noah Cyrus y Lil Xan era una de las parejas preferidas por millones de personas en el mundo. Ambos personajes del espectáculo acudieron al Video Music Awards juntos y protagonizaron apasionados besos y miles de cariñosos gestos en la alfombra roja del evento.



Todo el romance entre ellos inició en Instagram y terminó por el mismo medio.



Noah Cyrus (18), quien ya había comentado hace unas semanas que viene luchando contra la depresión, comenzó a subir a su cuenta de Instagram varios videos llorando y manifestando que no sabía qué ocurría y que se enteró que le terminaron porque su madre la llamó para preguntarle qué había pasado con Lil Xan.



¿Qué sucedió? El rapero Lil Xan (21) indicó que Noah le había sido infiel con el cantante Charlie Puth. El ex de Noah indica que todo se debe a un meme donde sale ella haciéndole una broma a Puth.



"Si piensan que un meme fue el motivo de mi ruptura con Noah... eso es chistoso", manifestó Xan. "Terminé con ella por esta foto. Si tú eres mi chica, no debes tocar así a ningún otro hombre", sentenció el rapero.



Pero Noah Cyrus no se quedó callada y salió a aclarar todo el tema. La intérprete de 'Make me cry' indicó que fue Diego Leano (Lil Xan) el que había sacado los pies del plato y, como prueba, publicó una fotografía de su ex con el cuello con un moretón.