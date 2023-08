Tiene otra oportunidad. El exintegrante de ‘Esto es guerra’, Nicola Porcella, ha decidido empezar una nueva vida en México, país que lo ha recibido con los brazos abiertos por su participación en ‘La Casa de los Famosos’, reality en el que convive con personajes mexicanos.

“Qué lindo, primer finalista, hay que celebrarlo porque ustedes se lo merecen. Es un premio para mí, estoy feliz, somos guerreros. Gracias México, quiero que sea mi nueva casa”, con estas palabras el peruano expresa su deseo de quedarse en ese país.

Además, aseguró que ha evolucionado como persona y admitió los errores que cometió en el pasado, y por lo que se convirtió en un hombre rechazado en Perú.

“Gracias Perú porque sé que hay gente que me apoya mucho y esto para mí es super importante, es mi país y sí cometí muchos errores, pero la idea es evolucionar y creo que he demostrado eso. De repente ya no vuelvo a trabajar más en televisión allá, pero me hubiera gustado irme bien y bonito, haciendo lo que me gusta. Es momento de estar en México, que mi familia esté tranquila. Mi madre está feliz, así que estoy feliz. Sin creérmelo todavía, vine por una semana y siento que falta todavía. Se lo debo a ustedes, nunca imaginé recibir tanto cariño en poco tiempo”, agregó la expareja de Angie Arizaga.

FINALISTA EN ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS’

La Casa de los Famosos Mexico se ha convertido en uno de los programas más vistos de la actualidad, y el pasado lunes 31 de julio se definió el nombre del primer finalista, a un par de semanas de la gran final del reality show. Esta vez, la suerte estuvo del lado de Nicola Porcella, quien logró llevarse el pase directo a la final.

Tras la salida del actor Jorge Losa, líder del ‘team Cielo’, en la octava semana, tan solo seis participantes de los 14 originales siguen en la competencia, luchando por el tan anhelado título. La competencia se ha vuelto cada vez más intensa porque cada vez falta poco para conocer al ganador

Nicola Porcella

