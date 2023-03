Tom DeLonge, guitarrista y cantante de la agrupación estadounidense Blink 182, informó a través de su cuenta de Instagram que no realizarán su gira en Latinoamérica y por lo tanto no se presentarán en Perú.

Los otros países afectados son Chile, Argentina, Paraguay, Colombia, Brasil y México.

“Quiero decir que lo lamento mucho por todos en Sudamérica que no podremos estar ahí. Esto ha sido algo que hemos estado planeando por mucho tiempo, trabajamos muy duro y simplemente tuvimos unos de esos accidentes inesperados que nadie vio venir. Travis (Baker) necesita operarse el dedo, necesitamos que esté bien, tenemos que estar fuertes antes de hacer cualquier cosa”, inicia así el comunicado Tom.

“Esto es tan triste, estos fueron los espectáculos más grandes en los que hemos tocado. Son algunos de los lugares más importantes del mundo para una banda (…) Quiero que sepan que estamos devastados, pero planeamos volver”, agregó DeLong y luego de enumerar todos los conciertos que cancelan en este lado del mundo -incluido Lima- aseguró que los realizarán en 2024.

Como se recuerda, Travis Barker, baterista de la banda estadounidense Blink 182, anunció por medio de sus historias de Instagram que se fracturó dos dedos de la mano izquierda, lo que hacía peligrar su presencia -y la de la banda- en Sudamérica.

“Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué. Además, también me rompí los ligamentos”, publicó el reconocido baterista de 47 años.





VIDEO RECOMENDADO