Tatiana Calmell fue coronada anoche como la nueva Miss Perú Universo 2024 en medio de una competencia intensa y muy esperada. Desde que se anunció su participación como retadora en el certamen, Calmell ha sido objeto de intensos comentarios, tanto positivos como negativos, con algunos sugiriendo que su victoria estaba comprada.

Al ser coronada, Calmell, visiblemente emocionada, se dirigió al público con palabras conmovedoras: “Lloro de emoción, es mágico el calor de todo el público. Después de mucho tiempo, tenemos un concurso con público y se siente el apoyo de las personas que realmente nos respaldan”. Su alegría reflejaba no solo su triunfo personal, sino también la conexión especial con la audiencia presente en el evento.

La nueva Miss Perú Universo aprovechó la oportunidad para abordar los rumores de supuesto favoritismo por parte de Jessica Newton, directora del certamen. “Yo considero que he hecho mi trabajo dignamente, como todas mis compañeras. He demostrado en el escenario por qué merezco la corona, así que no tengo nada más que decir acerca de eso”, declaró con firmeza Calmell. Sus palabras buscaron poner fin a las especulaciones y reafirmar que su triunfo fue resultado de su propio esfuerzo y mérito.

Calmell, ahora Miss Perú Universo 2024, se prepara para representar al país en el certamen internacional Miss Universo. Su coronación no solo es un reconocimiento a su belleza y talento, sino también una plataforma para inspirar y conectar con miles de personas, llevando consigo el orgullo y la diversidad de Perú al escenario mundial.

Jessica Newton respalda a Tatiana Calmell tras críticas por su coronación

Ante las críticas surgidas en contra de Tatiana Calmell, Jessica Newton, directora del certamen de belleza, salió al frente para felicitar a la representante de Talara por su victoria en el certamen de Miss Perú Universo 2024. En declaraciones para La República, Newton agradeció el apoyo del público y expresó su confianza en las capacidades de Calmell para realizar una excelente participación en el próximo Miss Universo.

“Es tendencia mundial, así que tenemos los ojos en Perú, ahora solo falta prepararse e ir al Miss Universo con nuestra mejor presentación. Nuestras dos reinas de hoy tienen una gran posibilidad de triunfo internacional y eso me encanta”, aseguró Newton.

Con estas palabras, la directora del certamen mostró su respaldo incondicional a la nueva Miss Perú, destacando su potencial y preparación para representar al país en el certamen internacional. Newton confía en que Calmell podrá superar el Top 20 alcanzado por su predecesora, Camila Escribens, en la última gala del Miss Universo.

