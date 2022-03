Kyara Villanella, hija de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, es una de las más destacadas participantes del Miss Perú La Pre 2022. Sin embargo, su participación y visibilidad en el concurso ha generado críticas de diversos flancos.

Tras los comentarios en su contra, la adolescente decidió pronunciarse y responder a quienes la califican de tener influencias en el concurso.

Kyara Villanella también fue consultada sobre quién había sido su motivación para postular al concurso de belleza, la joven de 14 años resaltó que ella quiere ser conocida por su nombre propio y no por ser la hija de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Hay muchas razonas por las que me uní a este concurso, como muchos saben, es porque quería florecer mi belleza interior, pero también es porque no quiero ser reconocida por ser ‘la hija de... (Keiko Fujimori)’. Quiero crear mi propio nombre. Estuve muy feliz de que pueda tener un reconocimiento por mí misma, es algo a lo que quería llegar”, expresó Kyara Villanella en entrevista con América televisión.

Sin embargo, la adolescente resaltó que ha recibido mucho apoyo de su madre, quien -en su juventud- también participó en concursos de belleza.

“Mi mamá está orgullosa de mí, es de la que más he recibido apoyo, la verdad estoy muy agradecida porque ella fue la que me llevó por este camino”, comentó.

Además, aprovechó para contar que su madre le brindó recomendaciones para poder lidiar con las críticas que recibió. “Justo ayer estaba hablando con mi mamá sobre cómo los comentarios negativos pueden influir en mi salud mental y cómo me pueden hacer perder el control. Sigo teniendo su apoyo porque me dijo que haga lo que me haga feliz”, puntualizó.

