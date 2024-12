"No me quiero morir": Christian Domínguez cuenta cómo fue GRAVE ACCIDENTE

Esta mañana, los integrantes de la Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez se salvaron de morir tras sufrir un grave accidente de tránsito en la Panamericana Sur. Como consecuencia del siniestro, hubo heridos que fueron trasladados al hospital de Villa El Salvador.

Cuatro miembros de la agrupación y un chofer estaban regresando a Lima en la camioneta del cantante Dimas Isla luego de una presentación por el aniversario de Sunampe, en Chincha. A primeras horas de este domingo, el vehículo chocó y dejó varios heridos. Hasta el momento, no se han esclarecido las causas.

En diálogo con Instarándula, de Samuel Suárez, Karla Tarazona confirmó el hecho. “Ha sido horrible, yo pensé que habían muertos, hemos podido ser ‘Chris’ y yo, que veníamos atrás después de un concierto en Chincha”, contó la conductora de TV.

En los videos compartidos por 'Samu' se puede apreciar a Karla y a Christian hablando con dos policías en el patio del hospital. Tarazona afirmó que los agentes llegaron para tomar detalles del accidente y levantar el acta policial respectiva.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN DOMÍNGUEZ TRAS ACCIDENTE?

En conversación con Samuel Suárez, Domínguez contó que Karla Tarazona y él regresaban en un vehículo, mientras que Dimas Isla, tres compañeros más y un chofer, venían en su camioneta. Esto debido a que Isla quería regresar rápido para ir a Pacasmayo para pasar la Navidad con su familia.

Sin embargo, en cierta parte de la Panamericana, un vehículo se había accidentado y no había luz en la zona. Los heridos solo alumbraban con sus celulares, según el artista. Esto habría generado que el chofer del carro de Isla intente esquivarlos y al hacer la maniobra, se salieran de la vía y chocaran contra una palmera.

"Estoy un poco movido. Lo material se perdió, pero es material. El carro se perdió por completo, está destruido. Nosotros veníamos retornando a Lima, él se iba de viaje a su tierra, se fue en su camioneta para regresar rápido para irse a Pacasmayo, nosotros hemos estado adelante, con Karla", empezó su relato.

Agregó que "paramos en un grifo como 10 minutos. En ese ínterin, ellos nos han pasado, hemos salido del grifo, hemos avanzado un par de kilómetros, ella vio un carro volteado en un lugar muy oscuro, al costado del carro habían dos personas alumbrando con celular. No tenía ninguna alerta. Ella evita el carro que estaba volcado a mitad de pista, avanzó un par de metros más y ve un carro volteado al medio de las dos pistas. No había ninguna señalización", detalló.

"Yo le digo: 'Son los chicos'. Por evitarlo, se han abierto, seguramente, para evitar chocarlo. Lo que ha pasado es que se han ido al centro y han impactado contra las palmeras que los ha detenido, gracias a Dios no se ha ido a la otra vía".

"Dimas me decía: 'no me quiero morir'", contó bastante afectado.

Aseguró que como la ambulancia no tenía espacio, "nosotros hemos llevado a tres de los chicos golpeados y hemos seguido a la ambulancia. Los dos más golpeados son el chofer y Dimas. Contusiones un poco más fuertes. Se han golpeado con la bolsa de aire", añadió.

“Piensas lo que hubiera podido pasar, alguien hubiera podido fallecer. Gracias a Dios llegaron y se fueron caminando. Los tres se han ido a sus casas", sostuvo.

En tanto, informó que no tendrán presentaciones hasta el 26 de diciembre.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO