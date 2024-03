En una emocionante noche que mantuvo a los espectadores pegados a sus pantallas, Guty Carrera fue eliminado de ‘La Casa de los Famosos’, el pasado lunes 18 de marzo, convirtiéndose así en el octavo concursante en abandonar el famoso reality de Telemundo.

La salida de Carrera se produjo después de que el público le otorgara la menor cantidad de votos, mientras que Cristina regresó a la casa desde el ‘Salón de los Usos Múltiples’ (SUM), agregando un giro inesperado a la competencia.

“Felicidades... diles que no pierdan su esencia, que sean felices... no te olvides de decirles porfa y no cambies tu esencia tampoco... y te puedo pedir un último favor, desenmascara a todos ¿okey?”, fueron las palabras de Carrera al despedirse del programa.

En las redes sociales, varios usuarios celebraron la salida de Guty Carrera de ‘La Casa de los Famosos’. Algunos comentarios incluyeron: “Que lindo! El ‘ecuatoriano’ Guty Carrera es eliminado de la Casa de los Famosos #LCDLF4 ya era hora… ahí salió su verdadera personalidad”, “Que el mundo sepa la clase de persona que eres, Guty”, “Claro que el público sabía a quién sacar”, y “Guty Carrera nadie te conocíamos... no eras nadie, bueno ni eres, pero gracias a #BrendaZambrano muchos supimos que existías”.

Asimismo, muchos de los seguidores del programa expresaron sorpresa por la eliminación de Carrera, ya que se esperaba que avanzara más en la competencia, especialmente debido a su complicada relación con Serrath, la cual podría haber generado aún más polémica en el reality.

















