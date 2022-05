Magaly Medina participó en un divertido sketch en JB en ATV y estuvo cara a cara con Carlos Vílchez, quien para muchos es el único que evitó que las cámaras de Magaly TV lo ampayen.

“El día que yo te ampaye te voy a callar la boca porque siempre has dicho que tú eres el único que no he podido ampayar”, manifestó. Magaly también le dijo al ‘Tío Vílchez’ que aunque nunca pudo ampayarlo; sí sabía con quién estaba.

“Una cosa es que no te haya podido amapayar; pero sí sabía lo que hacías, lo que pasa es que no lo podía contar porque no tenía pruebas”, manifestó.

La periodista’ afirmó que conocía todos ‘sus lugares’ de Vílchez. “Tú también tenías tu Britania”, en clara referencia al hotel donde se hospedaron el periodista Óscar del Portal y la exesposa de Pedro Loli, Fiorella Méndez.

Durante la conversación, Carlos Vílchez fue calificado como ‘el master daster de los trampolines’, mientras que el actor cómico afirmó que ‘le conviene que Magaly’ piense que ‘está retirado’.

Magaly llega a JB en ATV

Magaly Medina participó en la edición de este sábado del programa de Jorge Benavides, donde se le ve trolear a Carlos Vílchez, a quien nunca pudo ampayar en toda su historia en el periodismo de espectáculos.

La urraca participó en la secuencia ‘La escuelita de Arturito’ y llegó para hacer temblar a la popular ‘Carlota’. “Este salía como rata. Le hacían un hueco y, por otro lado, se escapaba”, reveló la conductora de Magaly Tv La Firme sobre los varios intentos de captar al actor cómico con alguno de sus romances.

Sin embargo, le lanzó una advertencia que generó la curiosidad y risas de todo el elenco de JB en ATV. “Pero sí sabíamos con quién estabas”, dijo Magaly Medina desatando el escándalo en el set de Jorge Benavides.

Curso ‘Antiampay’

Carlos Vílchez anunció su nuevo espectáculo en el que brindará su ‘Primer curso de especialización antiampay’, en medio de la polémica que generó el ampay de Aldo Miyashiro y Oscar del Portal.

Aprovechando la coyuntura, el actor cómico presentará este divertido ‘taller’ dada la fama que ha ganado por ser uno de los pocos varones de la farándula que no ha protagonizado un ampay. Por ello, este 13 de mayo brindará el curso de capacitación, las entradas estarán disponibles en teleticket.

