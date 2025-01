"No le hago ascos a nada": 'Choca' Mandros estrena nueva temporada de 'En la mesa'

'Choca' Mandros estrena la nueva temporada de su programa 'En la mesa' este domingo a las 2:00 de la tarde en América Televisión y conversó con Perú21 sobre su retorno. Contó que busca que se convierta en una plataforma para darle visibilidad a nuevos cocineros locales y regionales.

“Arrancamos esta nueva temporada de En la mesa en la que haremos viajes a diversas regiones y expondremos los datos de gastronomía, no solo como plato, sino como su historia, relacionada a las ciudades donde fueron creados. Estamos contentos por la temporada de octubre, noviembre y diciembre, gracias a Dios lideramos y por eso el canal decidió continuar", expresó.

Agregó que busca que su programa no esté centralizado en Lima. "Este este año se va a viajar bastante a distintos sitios para no centralizar todo. Estamos muy acostumbrados a que todo esté en Lima y creo que ya es momento de mostrar y traer cada uno de los platos de las distintas ciudades del país".

Detalló que iniciarán sus viajes en Chiclayo y “vamos a estar en distintos puntos del país llevando cultura de la gastronomía de una forma entretenida, contando el origen de los insumos. Posteriormente, tenemos planificado ir a Cajamarca, a la selva, tal vez volvamos al Cusco porque quedaron varios lugares por conocer. Esperamos llegar a Tacna y Piura”.

Adelantó que chefs conocidos y nuevos valores tendrán una tribuna para visibilizarse. "Vamos a estar en Villa El Salvador, luego en Lima Norte. La idea es poder dar visibilidad a los cocineros de distintas zonas", expresó.

En otro momento, dijo que una de las cosas que más le ha costado comer durante este tiempo al aire ha sido huevos de tortuga. "Tenía un olor muy fuerte, me costó, lo tuve que probar, tenía una textura rara", pero "ya lo hice, ahora tengo mucha curiosidad y no le hago ascos a nada. Tenía un olor muy fuerte, me costó, pero lo tuve que probar, tenía una textura rara.

