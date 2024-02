Siguiendo con el romance de San Valentín, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa decidieron tener un almuerzo casero y la peruana fue la encargada de la cocina. Sin embargo, no todo salió como esperaba y su detalle terminó por desagradar al argentino.

Marcelo publicó un video en sus redes explicando lo que pasó, destacando que, aunque valoró el esfuerzo de Milett por prepararle un plato de ceviche, este no le agradó.

“Bueno, acabo de probar el ceviche de Milett, la embajadora del plato peruano. La verdad que no anduvo muy bien el ceviche... La voluntad, excelente. Estuvo muy buena la idea. Me dice que la leche de tigre estuvo buena. Pero, sinceramente, no salió muy bien. Está desaprobado para mí”, dijo.

Por otro lado, al presentador argentino señaló que la modelo es especialista en preparar pisco sour, pero calificó su ceviche con un 2.

“Tenía mucho gusto a pescado, para mí. (…) Pero habrá una revancha. Así como prepara buenísimos pisco sour, el mejor que he probado en mi vida, que le doy un 10, al ceviche peruano, el plato típico de allá, le doy un 2″, concluyó.





