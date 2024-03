Shakira continúa promocionando su último álbum, “Las mujeres ya no lloran”, y esta vez lo hizo en el popular programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon. Durante la entrevista, la artista no dudó en sincerarse sobre su proceso creativo y arremetió contra Gerard Piqué, acusándolo de quitarle tiempo en su vida.

“Sentía la necesidad de reconstruirme y la única manera de volver a estar completa era a través de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis”, dijo.

La colombiana enfatizó que “nadie te tiene que decir cómo actuar” y que “ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuánto llorar”. En referencia al título de su disco, declaró que “ahora les toca llorar a los hombres. Las mujeres hemos llorado demasiado tiempo. Siempre nos han enviado a nosotras a llorar solo por ser mujeres”.

Aunque no mencionó directamente a Gerard Piqué, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ señaló que no tenía tiempo para terminar con su álbum, pues tener esposo se lo quitaba. “Mi esposo me limitaba, no me dejaba ser yo misma. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”, agregó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.