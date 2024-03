Vive el momento. El presentador argentino Marcelo Tinelli asegura que no tiene planes de casarse o tener hijos con la modelo peruana Milett Figueroa, con quien pronto llegará a tener un año de relación.

Martín Bossi, amigo íntimo del conductor, le recordó a Tinelli que hace unos meses dijo que sí tenía planes de tener una boda junto a la exchica reality. Sin embargo, la pareja de Figueroa lo ha negado rotundamente.

“Yo no dije que quiero ser papá, dije que no estoy cerrado a nada en la vida. No es que me voy a casar, que quiero tener hijos, no, en estos momentos no me voy a casar, no tengo ningún interés por el momento en tener hijos”, aclaró Tinelli.

Pese a estas declaraciones, la pareja parece estar más estable que nunca y se muestra muy enamorada en redes sociales, aunque ya no con la frecuencia de antes.

Última dedicatoria romántica a Milett

El pasado 14 de febrero, se registró la última dedicatoria de amor que Tinelli le dedicó a Milett Figueroa. “Feliz día de San Valentín, amor mío. Estoy muy feliz de haberte encontrado en este camino y seguir juntos en esta hermosa vida. Te amo”, le escribió en su cuenta de Instagram.

Además de sus conmovedoras palabras, el presentador del programa ‘Bailando 2023′ también compartió imágenes inéditas junto a Milett Figueroa. En estas fotografías, la pareja se muestra disfrutando de sus vacaciones en Uruguay, compartiendo momentos entrañables que reflejan la solidez de su relación.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.