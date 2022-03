El cumbiambero Tony Rosado una vez más está en el ojo de la tormenta, luego de que fuera grabado insultando a la organizadora de eventos que estuvo a cargo de un concierto suyo. El cantante le reclama a la mujer el monto del dinero del show que realizó.

Las imágenes de Tony Rosado, visiblemente ofuscado, fueron difundidas a través de TikTok. “Dame los 500 y tú arreglas con él”, dice el cumbiambero, quien fue apoyado por su público que estaba alrededor.

Además, pidieron que le entreguen el dinero correspondiente a la señora que vendía las bebidas alcohólicas. “A él no le importa”, dice uno de los presentes.

“No, no es que no le importa, sino que yo soy responsable de la cerveza”, responde la mujer increpada, lo que originó más molestia en Rosado.

“Oe, páguenle a Tony por favor, sino la seguridad rescate 111 los va a sacar”, dice otra persona y el cantante se molestó más porque lo grababan.

“No grabes conc***”, gritó y tiró una botella de plástico.

