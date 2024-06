Christian Nodal sigue bajo el escrutinio público. Y ahora se desempolvó un video de 2017, donde el mexicano revela quién es su amor platónico, la mujer que le “movía el piso”. Y resulta que no era Ángela Aguilar, su actual novia, a quien conoció cuando esta era una adolescente y quedó prendada de él. Tampoco es la hermosa Belinda, con la que casi se casa. Y menos Cazzu, la madre de su primera hija.

Durante la charla, en algún momento se programó un fragmento de una canción de la cantante chilena Mon Laferte en la emisora, y de inmediato Nodal reaccionó afectuosamente. “Para los que no conocemos, ¿quién es esta chava?”, le preguntó el locutor del espacio radial a Nodal, ante lo cual el artista mencionó: “Mi amor platónico. Se llama Mon Laferte, es mi esposa”. En los comentarios de la publicación compartida en Instagram se lee: “De lo que se salvó Mon Laferte”.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, comentó Ángela en el medio Hola. Por eso, muchos seguidores de la flamante pareja pensaron que la cantante de regional mexicano era el verdadero amor platónico del artista. Pues ahora sabemos que no fue así.

Lo que se sabe es que esta declaratoria de amor fue tomada con humor por la chilena Mon Laferte, quien lo considera un colega más.

Mientras se sigue excarbando en la vida de Nodal, el cantante de ‘Botella tras Botella” sigue en París al lado de Ángela. En estos días, Nodal ha aparecido con un nuevo look en medio de la Semana de la Moda en la ciudad francesa. No obstante, llamó la atención que el artista no haya aparecido con su nueva pareja en este elegante evento.

Nodal disfrutando de la moda en París.

HABLA EL PAPÁ DE NODAL

Nodal es un enamoradizo total y eso ya ha quedado claro. Una reportera del programa Despierta América captó a Jaime González y Cristy Nodal, papás del intérprete de “No te contaron” en el aeropuerto de Guadalajara y no perdió la oportunidad de preguntar a ambos sobre la nueva pareja de su hijo.

“¿Cómo lo ve, enamorado?”, preguntó la reportera. “Sí, como siempre, enamorado de la vida”, dijo Don Jaime. “Ya hasta lo habían casado”, dijo la reportera, pero la madre de Nodal, como su papá, se mantuvieron en silencio. “¿Le gusta Ángela para nuera?”, insistió la reportera. Ambos se quedaron callados.

¿Y LA MAMÁ...?

Cristy Nodal también fue cuestionada en redes sociales por los seguidores de su hijo, tras no haberle dado la bienvenida a Ángela como su nuera de manera pública.

Mamá de Nodal respondió un comentario relacionado con el romance de su hijo y Ángela Aguilar.

“Señora Cristy, estamos esperando la publicación donde le dice a Ángela que la ama, que la admira y le da la bienvenida a la familia, así como a todas las nueras que ha tenido en los últimos cuatro años”, escribió una usuaria.

La madre de Christian respondió: “¡Y tengo más (nueras)! ¡Todas sus fans y enamoradas! ¡Imagínate irlas presentando a cada una! Pero te sigo invitando a que sigas aquí en esta telenovela que te inventas. ¡Así que siéntese señora a ver en qué termina la novela de nuestra familia!”.

