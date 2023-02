Yahaira Plasencia asistió a los premios Lo Nuestro 2023, realizados en Miami, Estados Unidos, y desfiló por la alfombra roja. La salsera captó la atención de varios con su look, pero Nicole Akari criticó la elección de su vestido y peinado.

La estilista de moda se presentó en el el programa “Amor y Fuego” y no dudó en opinar sobre los looks de los artistas que asistieron al evento, haciendo énfasis en las cantantes peruanas que fueron invitadas.

“A mí me parece que es más de lo mismo, el color le queda muy bonito, pero es algo que siempre es repetitivo, el corte de la falda, el material… bien, pero creo que esto ameritaba algo más arriesgado, hubiera usado más color”, dijo sobre el look de Yahaira.

Además, la experta en moda criticó el peinado de la salsera, pues consideró que lucía despeinada para un evento de tal magnitud.

“Lo que sí me molestó muchísimo era el tema que para mí ella estaba muy despeinada. Le encantan las mechas en la cara y esa cola desordenada (..) Yo hubiera recomendado algo más pulido, más húmedo”, expresó Nicole Akari.

Por último, Nicole comentó que conversó con el diseñador que vistió a Yahaira, Juan Carlos Colina, y recibió quejas de la intérprete de ‘Y le dije no’.

“Me comentó que Yahaira no se deja asesorar, él me decía, Nicole yo traté pero ella no quería, es el estilo que ella maneja”, agregó segura.