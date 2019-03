Nicola Porcella sobre viaje a Europa con la madre de su hijo: "He venido a 'chambear'"

El ex 'guerrero' Nicola Porcella se pronunció luego que fuera vinculado con la madre de su hijo, Francesca Lazo, por su viaje a Europa.

En comunicación con el programa 'Mujeres al mando', el ex 'chico reality' explicó que su viaje fue por negocios en Ámsterdam, Holanda.

"Te cuento, porque la gente esta diciendo que me he venido acá a Italia de paseo. No es así, he venido a chambear. Estoy en un trabajo con mi familia, estamos haciendo una empresa nueva y estamos llevando unas marcas de acá para Lima", dijo el modelo.

"Así que me he venido con la mamá de mi hijo, que ya saben que es maquilladora, y con más gente a 'chambear'. Todo súper tranquilo y en unos días ya regreso a Lima", agregó Nicola Porcella.

En tanto, la conductora de 'Mujeres al mando', Jazmín Pinedo, salió en defensa de Nicola. "Hace aproximadamente un año atrás, él esta en un negocio que tiene que ver con la belleza y Francesca Lazo, la mamá de su hijo, está también dentro de este proyecto porque es un proyecto familiar", comentó.

