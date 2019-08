Luego de aceptar públicamente que agredió verbalmente a su expareja Angie Arizaga cuando salían de una discoteca en Miraflores, Nicola Porcella volvió a estar en el ojo de todos tras aceptar que es una persona impulsiva.

Esta vez, el 'exchico reality’ utilizó cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores en el que reconoce abiertamente su impulsividad.

“Todos saben quién soy y cómo soy. Desde que ustedes me hicieron un personaje popular he puesto a su vista mis virtudes y defectos. Y a mí solo me queda agradecer a quienes me han expresado su respaldo y apoyo en cada situación, porque conocen la esencia de mi interior”, se leen en las primera líneas del post.

“Una de las características de mi condición es la impulsividad, lo sé y lo he reconocido. Es un tema delicado que pertenece a mi ámbito privado y que trato con profesionales especializados”, señaló Porcella.

Pese a sus palabras, las cibernautas condenaron la actitud de Porcella. Comentarios como “Todo bonito lo que dices, pero ahorita desaparece. Dejas mucho que desear. Son hechos y no palabras”, se pueden leer en su publicación.

SE VA DEL PAÍS

Nicola Porcella dijo que se iría pronto del país debido a los problemas en los que se ha visto envuelto este año. “Me voy por un tiempito, este año ha sido muy pesado porque me involucraron en cosas que no hice, pero bueno, así es la tele, hay que aprender. No me estoy yendo a Miami, sino a la casa de unos familiares fuera”, precisó.