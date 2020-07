Nicola Porcella informó a sus miles de seguidores de Instagram que se viene recuperando luego de la operación que se sometió en México tras sufrir una fuerte lesión en el brazo.

“Ya salí de la operación, estoy en casa. Ya me reconstruyeron el tríceps, me cosieron el tendón. El lunes entro a rehabilitación para estar al 100 para mis ‘Cobras’. Quiero dar lo mejor de mí como toda la vida lo he hecho”, señaló el chico reality en un video que difundió en sus stories de Instagram.

La expareja de Angie Arizaga agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo que le brindaron y por la preocupación que mostraron por su salud.

“Quiero agradecer por las votaciones, estoy muy contento por el apoyo y también por su preocupación. Me ha escrito mucha gente, estoy agradecido de corazón, solo queda recuperarme para que vean la mejor versión de mí siempre”, añadió.

Asimismo, Porcella confesó que está aprendiendo a maniobrar su brazo izquierdo. “Mi segundo día de operado y me he dado cuenta que mi mano izquierda no sirve para nada. Se me ha complicado lavarme los dientes, echarme desodorante. Ha sido súper difícil, habrá que aprender no queda de otra. A ponerle toda la fuerza en los juegos de ‘Guerreros 2020′”, precisó.

Nicola Porcella tras su operación en el brazo





