Nicola Porcella tras ser acusado de agredir sexualmente a una joven en México: "Es totalmente falso"

En medio de su ascenso a la fama en México, Nicola Porcella, viene siendo acusado de haber agredido sexualmente a una joven mexicana. El exchico reality negó haber violentado a la muchacha durante sus declaraciones a la prensa de ese país.

La supuesta acusación fue difundida por los conductores del canal de YouTube, 'Kadri Paparazzi', quienes dieron algunos detalles en un video que luego eliminaron.

Tras la viralización de esta presunta denuncia, Porcella aseguró que no le ha hecho "daño a nadie" y que no responderá más sobre el tema, pues es mentira.

“Me lo mandaron y lo voy a dejar en claro, no volveré a tocar ese tema. Es mentira y para generar esa noticia necesitan dos; yo estoy enfocado en mi trabajo, no hago daño a nadie, no pienso hacer daño a nadie y vivo muy tranquilo. No responderé lo que es mentira porque es totalmente falso”, dijo Nicola.

Culminó diciendo que tomará acciones legales contra quien siga difundiendo noticias falsas sobre él. Añadió que actualmente prioriza su salud mental.

