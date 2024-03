Nicola Porcella sorprendió al revelar que no apoyaría a Guty Carrera, participante de ‘La Casa de los Famosos’, debido a comentarios previos en los que ‘El Potro’ menospreció su participación en el mismo reality mexicano.

El exnovio de Angie Arizaga reveló que mantuvo una conversación con Guty y le dejó en claro que él no le brindará su apoyo.

“Yo hablé con Guty, hubo comentarios que no me gustaron de él, porque menospreció ‘La Casa De Los Famosos’ (cuando él estaba), dijo que no había visto que estaba enfocado en las novelas, las vueltas que da la vida (…) Yo le dije bien claro, mi apoyo no lo vas a tener. No te voy a apoyar”, sostuvo.

Esto sucedió luego de que el popular ‘Potro’ hiciera un llamado a sus seguidores para que voten por él, incluyendo a las fans de Nicola. “A todas mi fans, a todas las ‘Nicolitas’, las cuales respeto, apóyenme también. Vamos para adelante”, dijo en Instagram.





