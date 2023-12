El pasado sábado 16 de diciembre se realizó la Teletón México 2023, donde el peruano Nicola Porcella formó parte del evento benéfico. Sin embargo, experimentó un pequeño percance al dejar su micrófono abierto mientras se encontraba en una llamada con varios panelistas, incluyendo a su amiga Wendy Guevara.

El momento de descuido ocurrió cuando Nicola Porcella pensó que había apagado su micrófono para llamar la atención a su hijo Adriano. El regaño se escuchó, pese a que los conductores continuaban conversando.

“Me llaman y estoy todo preocupado. Ya, por favor, hijo. No te estoy gritando, te estoy diciendo que no hagas esas cosas, que no juegues así porque puede pasar un accidente. Puede ser muy peligroso, por favor. ¿Ya? Te lo pido, por favor. Gracias hijito, juega tranquilo. No asustes a nadie. Te amo mucho, ¿ya? Chau, mi amor, te amo. Haz lo que quieras, pon la casa si quieres, es tu casa”, se le escuchó.

Los comentarios en redes sociales hacia Nicola Porcella han sido mayormente favorables, ya que los usuarios elogian la manera en que el ex participante de reality se comunica con su hijo, resultado de su relación pasada con la modelo Francesca Lazo.





