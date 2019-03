Nicola Porcella: "Siempre seré defensor, protector y admirador de la mujer"

Nicola Porcella se sumó a la lista de personajes que utilizaron sus redes sociales para enviar emotivos mensajes por el Día Internacional de la Mujer , pero sus palabras causaron indignación de algunos usuarios.

"Hoy quiero saludar a las mujeres del Perú y el mundo. Siempre seré defensor, protector y admirador de la mujer, no solo por lo que de por sí me inspiran, sino por lo que aprendí del mejor ejemplo de fortaleza y entereza que he tenido en mi vida que es mi madre", escribió el ex 'guerrero'.

El modelo también envió el saludo para las mujeres luchadoras, emprendedoras y profesionales.

"Mi saludo y respeto a la mujer trabajadora que sostiene su hogar, a las jóvenes llenas de vida que sueñan y viven creyendo y confiando en un mundo mejor,a las niñas o adolescentes que siguen su propio proceso de crecimiento y de maduración que nadie tiene el derecho a interrumpir", sostuvo.

Sin embargo, su mensaje no fue tomado de la mejor manera en las redes sociales y algunos le recordaron los problemas que tuvo con su ex pareja Angie Arizaga. También las denuncias que hicieron Poly Ávila y Claudia Meza, quienes señalaron que fueron drogadas en una fiesta de Asia en la que también se encontraba el ex 'chico reality'.



