Nicola Porcella se convirtió en blanco de duras críticas tras lanzar un polémico comentario sobre Karina Rivera, su compañera de conducción en “Todo por amor”.

Los hechos ocurrieron el día lunes 17 de febrero, fecha en que se estrenó el mencionado espacio de entretenimiento. Un joven participante dio un halago a Rivera y Porcella intervino para decir que los únicos que podían “gilear” a la conductora son los gerentes del canal.

“Espérense vamos hacer algo acá porque aquí nadie se ‘gilea’ a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, señaló el presentador en plena transmisión en vivo.

Este comentario es INACEPTABLE y hasta delictivo. https://t.co/cmjjHZARjL — Ana Jara Velásquez 🇵🇪 (@anajarav) February 18, 2020

Este comentario público fue el punto de quiebre para que distintos cibernautas se pronunciaran al respecto en redes sociales. Todas las críticas fueron en contra del novato conductor.

"Era previsible con un sujeto mediático por su falta de respeto hacia las mujeres. Tipos de esta calaña deberían haber sido expectorados de la televisión definitivamente”, escribió un tuitero.

El exintegrante del reality de “Esto es guerra” se vio en la necesidad de disculparse públicamente en el segundo programa de “Todo por amor”.

Disculpas de Nicola Porcella a Karina Rivera por comentario. (Video: Latina)

Es importante mencionar que Porcella ya había anticipado qué medidas tomaría Latina en caso él incumpliera su cláusula del contrato con Latina.

“Tengo una cláusula súper fuerte, la contratación vino con una cláusula súper fuerte de bastante plata. Tengo que mantener un comportamiento a la altura de un conductor de televisión de un programa que va dirigido a amas de casa y a niños”, señaló Nicola en declaraciones con “Reporte Semanal”.

“Antes yo decía del por qué debo guardarme si yo soy una persona normal... luego te das cuenta que no porque tienes toda una responsabilidad atrás. La responsabilidad no es de Latina porque el canal contrató al talento y a la persona que cree que puede conducir ese programa”, agregó en ese entonces.

En otro momento de dicha entrevista, Porcella recalcó que se limitaría a cometer faltas a nivel nacional. “La responsabilidad de limpiar al otro Nicola es mía. Latina no me está limpiando la cara. Si vuelvo a cometer una falta, ya sé a lo que me abstengo. Todo el peso está en mí”, concluyó.

Nicola Porcella habló sobre su contrato con Latina. (Video: Reporte Semanal)