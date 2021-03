El integrante de ‘Esto es guerra Puerto Rico’, Nicola Porcella anunció, a través de sus historias en Instagram, que su padre dio positivo a COVID-19. El guerrero se mostró muy preocupado debido a que su progenitor padece algún tipo de enfermedad cardíaca.

“Ayer me enteré de que mi papá tenía COVID-19, no me habían querido contar para que no me preocupe y como ya lo he explicado mi papá tiene problemas al corazón, así que hoy no estoy con muchas ganas, estoy un poco preocupado… Si hoy me ven un poquito desganado en el programa es por lo que ya les conté. Muchas gracias a todos”, dijo Nicola Porcella en el video que compartió con sus seguidores.

El guerrero inca, como lo llamaban en México, se dio tiempo para agradecer a sus fans por el apoyo durante esta temporada en ‘Esto es guerra Puerto Rico’. Este último jueves fue la final de la primera temporada, lamentablemente la comitiva peruana cayó ante el equipo de casa.

“Quiero agradecer a toda la gente de Perú, Puerto Rico, México a mis amigos que siempre me escribieron como Facundo, Peter (Productor de Esto es guerra), a los chicos de producción, amigos que no están en la televisión, fue muy bonita la experiencia, nos hemos sacado la mugre. Incluso hoy me levanté con todo el cuerpo adolorido”, se escucha decir al excapitán de ‘Las Cobras’ de Esto es guerra.

‘Esto es guerra Puerto Rico’

Nicola Porcella, Hugo García, Karen Dejo, Macarena Vélez, Israel Dreyfus y Tepha Loza fueron parte de la delegación de peruanos que viajaron hasta Puerto Rico para ser parte de la nueva versión del reality de competencia en el país caribeño.

Pese a la experiencia que tenían los guerreros peruanos en el formato no pudieron contra el equipo puertorriqueño y perdieron la final. “¡La estrella de quedó en casa! Excelente participación de ambas selecciones ¿los volveremos a ver?”, se lee en la cuenta oficial de Instagram del reality de Puerto Rico.

Nicola Porcella se confiesa

Hace un par de semanas, el influencer y empresario, Nicola Porcella se animó a abrir su corazón en la serie ‘Nicola Porcella, desde adentro’, que publica en su cuenta de Instagram, donde cuenta todo lo que aprendió de sus errores y aciertos.

“Ya no soy el Nicola que salía e invitaba a todo el mundo. La televisión tiene muchos cambios y no me da vergüenza decirlo, antes tenía otro estilo de vida, ahora no lo tengo porque estoy feliz. Estoy feliz con lo que he logrado y con lo que estoy logrando. Estoy feliz de haberme alejado de muchas cosas que me hacían daño, de tener los pies bien puesto (en la tierra) y saber a dónde quiero llegar”, señaló Nicola Porcella.

“Estoy feliz de llegar a mi casa y que mi hijo este orgulloso de mí. De poder mirarlo a la cara y decirle: ‘me equivoqué. Tú también te vas a equivocar pero hay que enmendarlo y hacer las cosas bien’”, añadió el exguerrero, quien contó que siempre informa de sus propuestas laborales a su hijo quien pese a tener 8 años lo ayuda a decidir su futuro.

