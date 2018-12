Pese a que ya no son pareja, Nicola Porcella aseguró que está muy pendiente de Angie Arizaga , quien se perdió la final de 'Esto es guerra' por estar hospitalizada tras presentar algunos problemas de salud.



El 'guerrero' comentó que llamó a su ex pareja para saber sobre su estado de salud. "He estado al tanto de cómo estaba, de cuándo le daban de alta porque tenemos amigos en común y si me preocupaba, porque usualmente Angie no falta a su trabajo, tendría que haber sido algo fuerte", indicó.



"Sí hablé con ella. Porque Paloma (Fiuza) la llamó y me la pasó un rato, le dije como estaba, estaba media dormida. Conversamos un poco, le dije que cualquier cosa que necesite, que cuente conmigo. Sabe que puede llamarme yo la voy a apoyar en lo que sea", agregó.

Con respecto a retomar su relación con Angie Arizaga, Nicola Porcella aseguró que es muy complicado, pero espera llevarse bien con ella.

" Reconciliación la veo bien difícil que haya, tal vez llevarnos bien más adelante. Tener un trato cordial. Ella se preocupó por mi cuando sucedió lo de mi hombro, yo estoy al tanto de ella", dijo el modelo en 'América espectáculos'.



Nicola Porcella sobre la posibilidad de volver con Angie: "Lo veo bien difícil". (América TV)

