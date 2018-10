Nicola Porcella ya no quiere saber nada de su ex pareja Angie Arizaga. El 'guerrero' aseguró que no tiene ninguna comunicación con la modelo tras el fin de su relación.

"El tema de Angie es un capítulo cerrado. No la sigo hace un montón (en redes), pero le deseo lo mejor del mundo. No hablo de ella ni tengo amistad. Es mejor mantenerse alejados. No tengo heridas que curar, simplemente, después de tantos años, lo que más necesito es tiempo para los amigos, la paso bien con mi familia y con mi hijo. Estoy feliz", dijo el 'guerrero'.

El 'chico reality' también negó tener una relación con la modelo y cantante Leslie Shaw.

"Creo que como pareja debe ser espectacular y si se diera (una relación entre ellos) sería bonito, pero está enfocada en lo suyo y yo en lo mío. Le agradezco mucho porque cuando terminé mi relación comencé a hablar con ella y me ayudó bastante, pues no es fácil romper con un vínculo de tantos años", mencionó Nicola Porcella.

