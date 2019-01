Nicola Porcella: "Mi mamá no es partícipe de que vuelva con Angie Arizaga"

El 'guerrero' Nicola Porcella sorprendió a sus seguidores al confesar que su mamá y los miembros de su familia no quieren que retome su relación con Angie Arizaga .

" Mi mamá no es partícipe de que vuelva con Angie. Mi familia no quiere que regrese con ella porque no nos hacemos bien, hay un respeto sí, pero ahí nomás. Imagino que su familia también piensa lo mismo", sostuvo el 'guerrero'.



Las declaraciones de Nicola Porcella se dieron en la última edición de su secuencia de espectáculos para América Noticias, donde fue intervenido por su compañera Sheyla Rojas.

Por otro lado, el 'chico reality' se burló de quien sería la actual pareja de Angie Arizaga, y con sarcasmo dijo que seguro es un 'galanazo'.

"Ella de repente está con un galanazo. Las chicas con quienes he salido son guapas. La relación que tuve era muy fuerte, lo nuestro no era cuestión de físico, personalmente Angie me parece preciosa. Además, teníamos ‘química’. Eso es lo único difícil de encontrar", sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: