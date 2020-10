En una entrevista para el conocido programa de espectáculos Suelta la Sopa de Telemundo, durante su estadía en Miami; Nicola Porcella contó que un atrevido video que Maripily Rivera compartió en sus redes sociales, por poco le provoca problemas con sus pareja Alejandra Campaña.

Según Nicola, su pareja se comunicó con él para preguntarle quién había grabado el video que Maripily sin ropa había compartido en sus redes sociales.

“Este desnudo integral que la empresaria (Maripily) subió a sus redes, por poco le arruina a él, su relación con su novia”, afirma el narrador mientras emitían las imágenes de la portorriqueña.

“Me levante tarde ya estaba haciendo mis cosas y mi novia me manda y me dice ‘Nicola tú no habrás grabado este video’ y le mandé una foto en la ducha, te juro que yo estoy en la ducha, fue el masajista”, relató de manera divertida el ‘Capitán Histórico de las Cobras’.

NICOLA PORCELLA YA SE ENCUENTRA EN PERÚ

Tras un breve receso en el reality mexicano Guerreros 2020, Nicola Porcella ya se encuentra en el país. El propio Nicola compartió un video en sus redes, del emotivo momento que vivió al encontrarse con su hijo el pequeño Adriano.

Según América Espectáculos, el peruano había mantenido en secreto su fecha de retorno al país, para sorprender a sus seres queridos.