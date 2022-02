El excapitán de las ‘Cobras’, Nicola Porcella explicó desde México que su regreso al reality de competencia peruano ‘Esto es guerra‘ no dependía de él, sino de la producción dejando entrever que no lo llamaron para que sea parte del aniversario por los 10 años del programa.

Así lo hizo a través de sus redes sociales, donde publicó los diversos pedidos de sus seguidores de que sea parte ‘Esto es guerra, 10 años’. Esto lo motivo a agradecer y explicar qué pasó.

“Como saben ya llegué a México con muchas ganas e ilusión de seguir haciendo lo que me apasiona, pero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas que me escriben diciéndome que vuelva a EEG, desde que salí nunca había tenido tantos mensajes pidiéndome volver y se los agradezco de corazón”, explicó Nicola Porcella en la primera parte de su comunicado.

“El volver a EEG no estaba en mis manos créanme sino en manos de las cabezas. Pero como los digo gracias por el cariño y por el apoyo. Se que he cometidos errores pues no soy perfecto, pero aprendí y mejoré. Y ustedes siempre estuvieron ahí, así que lo que se viene lo haré con la misma pasión por ustedes”, agregó el exguerrero.

Este lunes 21 de febrero se estrenó ‘Esto es guerra, 10 años’ los guerreros históricos han vuelto al set que los vio crecer como figuras públicas: Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Sully Sáenz, Gino Pesaressi, Guty Carrera, Rafel Cardozo y Cachaza han vuelto, sin embargo, excluyeron a Nicola Porcella en esta temporada.

Nicola Porcella explica por qué no está en EEG

VIDEO RECOMENDADO