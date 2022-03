El exchico reality, Nicola Porcella contó, a sus más de dos millones de seguidores en Instagram, un incómodo momento que vivió este sábado por la noche cuando llegó al Perú.

Todo ocurrió cuando estaba en Migraciones haciendo la cola para pasar, una mujer que trabaja allí lo vio en la cola y lo invitó a pasar primero, al intentarlo se desató una ola de quejas.

“Estaba en la cola de Migraciones haciendo mi cola, no conocía a nadie, una chica se me acerca y me dice: ‘Hola Nicola, ¿cómo estás? ¿Quieres pasar? Ya normal, y paso con los dos chicos que estaban a mi lado y la gente comenzó a putearme y a gritarme: ¡cómo lo van a dejar pasar a él! pero solo me han dicho pasa”, comentó Nicola Porcella en sus historias de Instagram.

“Paso siguiente tuve que regresar a mi sitio, todo el mundo puteandome en Migraciones había 500 personas, sentí como si habría fallado el penal de Cuevita, pero bueno así pasa, ya está. Moraleja de la noche, si están en la cola de Migraciones y alguien que trabaja allí que pasen por otro lado, no pasen porque 500 personas los va a estar puteando: ¡Que chu... pasas!”, agregó.

Nicola Porcella contó que tras recibir insultos de todas las personas que hacían la cola, el personal de Migraciones le pidió disculpas por el mal rato: “Le dije de que valen (sus disculpas ) si todo el mundo se acordó de mi mamá como no debían hacerlo”.

Nicola Porcella y su anécdota en Migraciones.

