Nicola Porcella intentó quitarse la vida: "Entiendo lo que es estar en el fondo"

Nicola Porcella ha compartido públicamente una dura etapa de su vida durante una entrevista en el programa 'Chismorreo'. El exchico reality reveló que enfrentó una profunda depresión que lo llevó a un intento de suicidio.

Porcella, quien ha consolidado su carrera en México tras participar en realities como 'Combate' y 'Esto es Guerra' en Perú, y alcanzar gran popularidad tras su participación en 'La Casa de los Famosos México', confesó que llegó a un punto crítico en el que sintió que no había escapatoria.

"Yo conté mi historia, siempre dije que no me considero ejemplo de nadie, pero estuve internado porque me tomé una sobredosis de pastillas en un momento y sí entiendo lo que es estar en el fondo, entiendo lo que es sentir que ya no hay salida", declaró con valentía.

El actor reflexionó sobre el impacto que este tipo de situaciones tiene no solo en la persona que las vive, sino también en su entorno familiar. "De repente uno puede cometer errores, pero el ensañamiento, más que todo, es por la familia. Pensé en un momento que yo era el culpable de todo eso y que estarían mejor sin mí", explicó, evidenciando el profundo dolor que experimentó.

Un punto clave en el relato de Nicola fue la importancia del apoyo profesional en su proceso de recuperación. "Ahora, gracias a la terapia y a los medicamentos, estoy muchísimo mejor y entiendo la importancia de pedir ayuda cuando es necesario", compartió.

Además, transmitió un mensaje de esperanza a quienes puedan estar pasando por situaciones similares: "Cuando estás muy abajo, lo único que te queda es ir para arriba buscando ayuda".

Porcella también compartió una reflexión sobre las posibles consecuencias de su intento de suicidio, especialmente en lo que respecta a su hijo, que en ese entonces tenía 9 años. "Fue un momento difícil, una noche dura porque yo pensé que estarían mejor sin mí. Luego, cuando te pones a pensar, te das cuenta de que hubiera dejado a mi hijo de 9 años sin su papá", concluyó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO