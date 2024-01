Luego que Nicola Porcella generara polémica al revelar que un compañero cercano se encargaba de filtrar sus conversaciones a la prensa en Perú, muchas personas sindicaron a ‘Guty’ Carrera como la persona que traicionó al modelo y es que hace unos meses, el ‘Potro’ fue acusado de minimizar la participación de Nicola en ‘La Casa de los Famosos’.

Para sorpresa de muchos, Nicola acaba de revelar que ha logrado resolver sus diferencias con el hijo de Edith Tapia y que fue él quien lo llamó para ofrecerle disculpas por sus declaraciones.

“Es de hombres aceptar sus errores y hoy hablé con Guty Carrera, hablamos muy bien, me llamó, me explicó lo que había pasado. Me pidió disculpas, dijo que no quiso decir eso, la verdad es que le creo porque yo lo conozco, sé la persona que ha sido. Sé que siempre ha sido un buen chico, por eso me pareció raro ese comentario, pero las cosas se solucionan hablando. Le dije que conmigo cuenta para lo que sea y que paremos estos ataques”, dijo el ex de Angie Arizaga en un live de Instagram.

En esa línea, Nicola Porcella dejó entrever que apoyará al modelo peruano durante su participación en el reality de convivencia.

“Estoy contento de haber podido hablar con Guty porque es un compatriota, es una persona que al igual que yo se la está buscando acá, le deseo lo mejor. No obligaré a nadie a apoyarle, pero decirles que todo está muy bien, me explicó la situación y todo. Todo está solucionado”, agregó en su transmisión en vivo.





