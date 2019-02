Nicola Porcella tras fiesta en Asia: "Es momento de dejar de recibir las balas" | FOTOS

Tras sus revelaciones en 'El valor de la verdad', Nicola Porcella indicó responderá a quienes lo ataquen debido a la fiesta en Asia, en donde la modelo argentina Poly Ávila y Miss Trujillo Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas.

El modelo peruano señaló que no se quedara callado como el pasado y tomará las acciones que sean necesarias para enfrentar este episodio que calificó como "tedioso".

"No hay nada que enseña más que equivocarse y ser lo suficientemente fuerte para aprender de ello. Muchas gracias por las muestras de apoyo que he recibido en los últimos días. Es muy fácil juzgar desde la otra orilla sin conocer todas las versiones, y ser señalado solo por ser una persona pública. Estoy acostumbrado a ello", señaló en su Instagram.

"Sin embargo, creo que es momento de dejar de recibir las balas , que no solo me afectan a mí sino a mi familia, por ello, no pararé hasta que este tedioso episodio se esclarezca", agregó.

Entre las confesiones que hizo el último sábado en el programa de Beto Ortiz, Porcella manifestó que fue diagnosticado como borderline, que padece depresión y que vive medicado.

Negó haber dopado a Poly Ávila y a Claudia Meza. Anunció, además, demandas en contra de la periodista Magaly Medina, el ex chico reality André Castañeda y la televisora ATV.

Porcella está alejado de forma temporal de 'Esto es guerra' y el programa 'Estás en todas'.



