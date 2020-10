El exintegrante de ‘Guerreros 2020’ de Televisa, Nicola Porcella no descartó la posibilidad de regresar al reality peruano pese a haber pasado por uno de los canales más grandes de México.

Así lo reveló durante una entrevista en el programa de Instagram ‘Zumba y la banda de colores’, donde además contó que está esperando una gran propuesta la que sería “lo más grande” que le ha pasado en su carrera.

“Antes de regresar de México me hicieron no una propuesta sino me dijeron que había una posibilidad (de trabajo) si me sale eso, sería lo más grande que me ha pasado en mis ocho años (de carrera). Esperemos que salga, si no sale hay otras posibilidades en México. Mi idea principal es seguir trabajando allá pero no descarto regresar a Perú, no es un retroceso todo lo contrario el Perú es mi casa y si se presenta una oportunidad para seguir creciendo, bienvenido sea”, señaló el ‘guerrero inca’.

Además, contó que ha creado una buena relación con Magda Rodriguez, quien es una de las productoras más reconocidas de Televisa. Incluso reveló que lloró en el avión camino a Perú porque sintió que había logrado todo lo que se había propuesto en México.

“Llegar allá fue comenzar de cero. Zumba tú no sabes lo que fue el primer día cuando pisé Televisa. Creo que para cualquier persona que trabaja en el medio, llegar y que te presenten a la gente de Televisa, a los productores; trabajar con Magda Rodríguez que es una de las productoras más grandes, que Magda te invite a su casa y que te tenga considerado siempre en todos los proyectos que tiene en mente… El día que salí de Televisa y regresaba al avión se me salían las lágrimas dije: ‘¡Lo logré! Lo que viene a hacer lo hice’”, confesó el también actor.

Pese a haber pisado Televisa, Nicola no descarta regresar al reality peruano ‘Esto es guerra’ debido al agradecimiento que siente por el productor Peter Fajardo, quien le dio la oportunidad de viajar a México.

“Yo he dicho que no, que es una etapa cerrada pero esas etapas nunca se cierran. Yo tengo mucho respeto, cariño y más que como un productor lo veo como un amigo, Peter fue el que mandó a México. Y si Peter me dice: ‘Necesito que estés acá’, se conversará. El mundo de la televisión es de altibajos, un día estás arriba otro abajo. Entonces, hay que reinventarnos”, acotó.

