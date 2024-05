Nicola Porcella, quien se encuentra viviendo en México, realizó una fugaz visita a nuestro país y armó tremenda fiesta en su departamento ubicado en el distrito de Miraflores, un evento que contó con la presencia de varios personajes de la farándula, entre ellos Flavia Laos.

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró imágenes del ‘Novio de México’ pasándola de lo lindo junto a Rafael Cardozo, la ex de Austin Palao y nada menos que las hermanas futbolistas Alessia y Arianna Sanllehi.

El primero en llegar a la fiesta fue el modelo brasilero, quien ingresó al edificio a bordo de una camioneta roja. Horas después, el ‘Zorro’ Zupe y Flavia Laos fueron vistos en la terraza de Nicola.

Uno de los momentos que más llamó la atención es cuando Nicola Porcella recibe a una de sus invitadas y se muestra bastante cariñoso con ella, e incluso no se descarta que se hayan dado un beso. No obstante, el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre aún no ha revelado la identidad de la misteriosa chica.









¿Quién es la actriz trans que actúa junto a Nicola Porcella?

Coco Máxima, una talentosa actriz transgénero, ha cautivado los corazones de los televidentes con su interpretación en la popular telenovela ‘El amor no tiene receta’, producida por el reconocido Juan Osorio para Televisa Univision.

Desde las tierras de Chihuahua, México, surge una destacada actriz cuyo nombre resuena no solo en los escenarios, sino también en la comunidad LGBTQ+. Con una trayectoria marcada por su valentía, autenticidad y talento, esta artista se ha convertido en una de las máximas representantes de la diversidad y la inclusión en la industria del entretenimiento.

Egresada de la prestigiosa Universidad de Música y Tecnología G Martell, esta actriz ha conquistado los corazones de sus seguidores con su pasión por el arte y su inquebrantable compromiso con la causa LGBTQ+. Desde temprana edad, alimentó el sueño de convertirse en cantante y actriz, y a lo largo de los años ha trabajado incansablemente para hacerlo realidad.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: