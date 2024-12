Nicola Porcella quedó en shock al ser RECHAZADO por participante del reality 'Soltero Cotizado'

Nicola Porcella concluyó la temporada de su programa 'Soltero Cotizado' con una sorpresa que dejó a todos boquiabiertos. Tras varias semanas de convivencia con distintas participantes y creer haber encontrado una conexión especial con Carolina, la ganadora, todo tuvo un giro inesperado.

Durante la gran final, Carolina sorprendió a todos al rechazar a Nicola Porcella frente a las cámaras y a los demás participantes. Sin embargo, lo que más impactó fue la poderosa razón detrás de su decisión: Carolina reveló que estaba casada y tenía hijos.

Para confirmar sus palabras, mostró su anillo de matrimonio, dejando a Nicola y a los presentes visiblemente afectados por la revelación.

“Nicola, eres un hombre hecho y derecho, completo en toda la extensión de la palabra, dudas no tengo de lo que eres, me lo confirmaste, yo te lo dije en cada cortejo. Vine a confirmar lo que eres, confirmado está, pero sostenme tantito este corazón”, expresó Carolina.

La participante confesó que no aceptó el programa por dinero, sino por una razón personal: impulsar su carrera artística. Según sus propias palabras, ha cumplido todas sus metas y sueños, y esta experiencia fue una oportunidad para retomar su camino profesional.

“Yo soy la casada, la verdad es que es el hombre de mi vida, con mis hijos, tenemos una familia hermosa. Aquí me ofrecieron un juego, lo vine a jugar, creé un personaje basado en mi personalidad y me funcionó. No vine por el dinero porque en mi vida no me ha hecho falta nada. Vine a impulsarme y a retomar mi carrera artística. Espero no me lo tomes a mal, te quiero mucho de verdad, pero de amistad”, concluyó Carolina.

Este sorprendente final dejó a Nicola Porcella confundido y sin palabras. "Nunca me ha pasado esto. Confié en ti, te creí desde un comienzo. Le mentiste a todo el mundo, a mi hijo, a mis amigos. Viniste a impulsar tu carrera engañándome", dijo el peruano.

