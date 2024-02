Luego de ser denunciado públicamente por el chef peruano Carlos Daniel Bustamante de no cumplir con las condiciones laborales que le prometieron, Nicola Porcella salió a dar la cara y a través de una transmisión en vivo minimizó las acusaciones y aseguró que iniciará acciones legales contra el cocinero.

El exchico reality también aprovechó para arremeter contra el programa de Magaly Medina por darle espacio al chef pese a que, asegura, es una persona deshonesta y que ha perjudicado su empresa.

“Me da igual, yo no tengo nada que ver. Sabemos cómo funciona la prensa allá, y más del programa de ese. Bueno, ellos están diciendo que yo he estafado a alguien, entonces ahora, acuérdate que ahora yo pertenezco a un canal, mañana vamos a tener reunión. Yo no contraté a nadie, yo no hice nada, era un chef que vino acá, vino con documentos falsos, vino mintiendo, se portó mal, se robó un celular, se robó cosas del departamento que le dimos. Obviamente, la empresa decidió sacarlo y parece que a él no le gustó, o sea, él quería trabajar sin cumplir las reglas de la empresa”, indicó bastante fastidiado.

Evidentemente indignado, Nicola Porcella continuó cuestionando al programa de espectáculos de la ‘Urraca’ por no investigar bien y sorprendió al pedirle a sus seguidores que lo defiendan a través de las redes sociales.

“Ya saben que tiene que hacer el 1%. Vayan a las redes sociales de ahí y listo. Vámonos. Que aprendan que con el 1% no se meten. Lo que más les duele a esas personas es que las ataquen en redes. Así que ya saben”, dijo el actor de ‘El amor no tiene receta’.









