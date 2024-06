Nicola Porcella, el actor y modelo peruano, continúa ganando popularidad en México gracias a su destacada participación en programas televisivos y producciones de renombre. Tras su exitoso paso por el reality show ‘La Casa de los Famosos’ y su reciente papel en la telenovela ‘El amor no tiene receta’, Porcella ha anunciado su decisión de tramitar su nacionalidad mexicana.

En un encuentro con los medios de México, Porcella compartió su entusiasmo por este nuevo paso en su vida. “Ya busco mi residencia permanente, gracias a Dios, por fin. Y de ahí buscaré nacionalizarme. Yo ya voy a radicar en México, yo ya me siento más mexicano. Ya lo pensé mucho y dije: ‘sí, es lo que quiero’”, afirmó el actor.

Asimismo, dio detalles sobre cómo va el proceso para obtener su nacionalidad. “Primero tenía que sacar mi residencia permanente, estoy con eso y ya mandé al abogado a que vea el otro tema (la nacionalización) y me dijo: ‘vamos a ver qué es lo que necesitas y como ya llevas tiempo viviendo y ya tienes residencia permanente, no creo que sea tan complicado, pero hay que hacer todo lo que nos pidan’. Y lo que demore y lo que dure, no importa, ahí estaremos dándole hasta que salga”.

El actor también expresó su profundo agradecimiento hacia sus seguidores peruanos y mexicanos por el apoyo brindado a lo largo de su carrera. “Quiero quedarme a vivir en México, si es posible toda mi vida, quiero hacer mi carrera acá porque uno tiene que ser agradecido con el lugar que te apoyó y lo que hizo México por mí, no tengo palabras para describirlo”, añadió Porcella.





Nicola Porcella pedirá nacionalidad mexicana





Nuevos proyectos

Nicola Porcella ha dado un giro a su carrera al participar en un nuevo reality show en Cartagena, Colombia, cuyo propósito es encontrarle una pareja sentimental. El exintegrante del programa de televisión “Esto es Guerra” estará acompañado en este emocionante viaje por su familia y amigos, quienes lo ayudarán a tomar esta importante decisión amorosa.

En sus redes sociales, Porcella compartió detalles sobre esta nueva aventura, revelando la participación de su mamá y su hijo en el proceso de selección de pareja. Con un toque de humor y emoción, el actor expresó su entusiasmo por esta experiencia única y aseguró que será una oportunidad para divertirse y conocerse a sí mismo aún más.

Pero eso no es todo, Nicola Porcella también ha sido confirmado para formar parte de la reconocida obra teatral mexicana “Aventurera”, dirigida por el aclamado productor Juan Osorio. En una reciente entrevista, Porcella compartió detalles sobre su personaje y su próxima aventura en Colombia. Estas nuevas oportunidades prometen cautivar la atención del público y presentar una faceta diferente de Porcella, quien ha sido conocido en los medios como “El Novio de México”.

“Es otro sueño más que se está cumpliendo en mi vida. Hacer teatro de la mano de Juan Osorio en ‘Aventurera’ es un honor y un homenaje a Carmen Salinas, una gran actriz a quien admiro mucho”, expresó Porcella. Además, reveló que en esta ocasión interpretará un papel de buen chico, aunque no descarta la posibilidad de desempeñar roles más desafiantes en el futuro.

Nicola Porcella participará en obra de teatro. (Composición)





