En su intento por defender a Flavia Laos de un duro mensaje en redes sociales, Nicola Porcella habría dejado en videncia que entre ambos hay más que una amistad.

Y se arrepintió, porque luego de publicar el polémico mensaje, el actor que ahora radica en México lo borró ante la ola de suspicacias que generó.

Un usuario escribió lo siguiente: “Flavia solo es para pasar el rato, ella no quiere nada serio con nadie. Disfruta su vida al máximo. A veces creo que desde que Patricio la dejó ya no quiere nada serio con nadie y por eso está de fiesta en fiesta”.

Este mensaje molestó a Nicola, que no dudó en responder y dejar en claro que ahora es él quien saca cara por la modelo y cantante.

“¿Para pasar el rato? Así no se habla de una mujer. Nadie la dejó y bueno mira quién la cuida ahora (emoji de diablito)”, escribió Nicola.

Luego de publicar y borrar este comentario, los seguidores de ambos continuaron con la especulaciones de una relación amorosa entre ambos, pese a que lo han negado en más de una ocasión.





Porcella mexicano

Nicola Porcella, el actor y modelo peruano, continúa ganando popularidad en México gracias a su destacada participación en programas televisivos y producciones de renombre. Tras su exitoso paso por el reality show ‘La Casa de los Famosos’ y su reciente papel en la telenovela ‘El amor no tiene receta’, Porcella ha anunciado su decisión de tramitar su nacionalidad mexicana.

En un encuentro con los medios de México, Porcella compartió su entusiasmo por este nuevo paso en su vida. “Ya busco mi residencia permanente, gracias a Dios, por fin. Y de ahí buscaré nacionalizarme. Yo ya voy a radicar en México, yo ya me siento más mexicano. Ya lo pensé mucho y dije: ‘sí, es lo que quiero’”, afirmó el actor.

Asimismo, dio detalles sobre cómo va el proceso para obtener su nacionalidad.

“Primero tenía que sacar mi residencia permanente, estoy con eso y ya mandé al abogado a que vea el otro tema (la nacionalización) y me dijo: ‘vamos a ver qué es lo que necesitas y como ya llevas tiempo viviendo y ya tienes residencia permanente, no creo que sea tan complicado, pero hay que hacer todo lo que nos pidan’. Y lo que demore y lo que dure, no importa, ahí estaremos dándole hasta que salga”.

