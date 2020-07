Nicola Porcella reveló que nunca se ha enamorado y que su romance solo fue costumbre. En clara referencia a Angie Arizaga, el chico reality puso tierra a esa relación de casi cinco años que acabó de la peor manera con una denuncia de agresión.

“Ni ella se enamoró de mí, ni yo me llegué a enamorar de ella. Era la costumbre de estar todo el día”, dijo el nuevo jale de ‘Guerreros 2020′, programa de Televisa en México, tras asegurar que alejarse de Arizaga fue lo mejor para ambos.

Nicola dijo que hace dos años está solo. En el programa Magaly TV, La Firme, se mostró un video donde Nicola le dice a su compañera de juegos Macky González que solo ha tenido tres novias, entre ellas la mamá de su hijo. En la transmisión en vivo, le recuerdan al modelo que es ‘pegalón’ y que participó en llamada ‘fiesta del terror’.

También confesó que era detallista cuando estaba enamorado. “He querido y he amado, pero enamorado así, no más”, remarcó, mientras pasa sus días en ‘Guerreros 2020′, donde no ha logrado brillar.

