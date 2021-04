Este jueves el pequeño mundo de la farándula peruana se vio sacudido por las declaraciones de la actriz Jely Reátegui, quien – en una entrevista dada al diario El Comercio – contó su experiencia de trabajar con Nicola Porcella y Angie Arizaga en la telenovela Ven baila, quinceañera. Pero vamos por partes para entender qué pasó.

[Angie Arizaga y Nicola Porcella negaron que hayan retomado su relación]

En principio, en esa misma entrevista, Jely Reátegui contó haber tenido problemas con otro exintegrante de Esto es guerra, Gino Pesaressi, sobre quien cuenta lo siguiente:

"Al principio tenía muchos reparos en trabajar con integrantes de realities porque creo que la actuación es para actores, para gente que se prepara. Era antipática con Gino, hasta que él me cuadró. Me preguntó por qué me comportaba mal con él. Le expliqué lo que me pasaba y, al final, nos hicimos muy amigos".

Además, Jely Reátegui dijo que Gino Pesaressi es un "hombre noble" con "disposición y ganas de aprender". Y fue luego de decir eso que dedicó estas palabras al trabajo actoral de Angie Arizaga y Nicola Porcella:

"No me pareció bueno, es que no son actores. Para mí son como dos puertas interactuando. No pasa nada, son como dos bloques que hablan, no hay un objetivo. Cuando veo la telenovela (_Ven baila, quinceañera) opto por pasar esas escenas porque me parecen insufribles. Eso no es actuación"._

"Jajaja ahora con sus 5 minutos ya le darán su protagónico", fue lo que alcanzó a escribir Nicola Porcella en su cuenta de Twitter, mensaje que ahora ha sido borrado por las respuestas que generó. Por su parte, Angie Arizaga respondió así:

Las respuestas a todo este suceso en la farándula peruana no se detuvieron allí. Bruno Ascenzo, Tatiana Astengo y Manuel Gold salieron en defensa de Jely Reátegui, conjuntamente con otros actores, la mayoría de ellos respondiendo al tuit inicial de Nicola Porcella:

El también actor Jesús Neyra compartió en Twitter la entrevista a Reátegui y afirmó que "todos pensamos lo mismo pero nadie lo dice… Palmas Jely por hacerlo".

Finalmente, el actor Carlos Victoria parece haber zanjado la discusión luego de compartir algunos de los trabajos de Jely Reátegui en su cuenta de Facebook, dando cuenta de la experiencia de la actriz: